МРСК Центра и Приволжья на четверть снизила чистую прибыль в первом полугодии

По сообщению ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (входит в «Россети»), чистая прибыль компании по РСБУ в первом полугодии снизилась на 26,6% к аналогичному периоду прошлого года до 5 млрд руб. Выручка МРСК сократилась на 0,7% и составила 47,4 млрд руб., при этом выручка от передачи электроэнергии выросла на 6,8% до 46,7 млрд руб. Рентабельность компании снизилась на 3,8 процентных пункта до 10,6%.

Снижение чистой прибыли в МРСК Центра и Приволжья связали с опережающим ростом себестоимости передачи электроэнергии к темпу роста выручки из-за удорожания услуг территориальных сетевых операторов, услуг ПАО «ФСК ЕЭС» и покупной энергии на компенсацию потерь. При этом прибыль до уплаты процентов (EBITDA) в первом полугодии сократилась на 13,8% до 11,4 млрд руб., ее рентабельность составила 24,1%. Снижение общей выручки в компании объяснили прекращением с 1 апреля 2018 года функций гарантирующего поставщика электроэнергии во Владимирской области. Увеличение выручки от передачи электроэнергии связан с ростом тарифа, сообщили в компании.

Напомним, в 2018 году прибыль МРСК Центра и Приволжья и его дочерних обществ выросла на 3,2% до 11,72 млрд руб. В июне совет директоров компании решил выплатить на дивиденды 4,59 млрд руб.

МРСК Центра и Приволжья является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, а также в республике Марий Эл и Удмуртской республике.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «МРСК Центра и Приволжья» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2007 году. Уставный капитал превышает 11,2 млрд руб. Основным видом деятельности является передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Более 50% долей принадлежат ПАО «Россетти», 15,87% — Genhold Limited (Кипр), 6,25% — Energyo Solutions Russia (Cyprus) Limited (Кипр). По итогам 2018 года при выручке в 94,2 млрд руб. по МСФО прибыль составила 11,72 млрд руб.

Владимир Зубарев