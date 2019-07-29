Москву накрывает холодным фронтом

В столицу пришел еще один холодный фронт. На протяжении всей недели температура будет ниже нормы. А вторник и среда станут самыми холодными днями за этот июль, рассказал “Ъ FM” ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Через Центральную Россию скользнет холодный фронт, кое-где брызнут короткие дожди, ветер развернется на северо-восточные румбы, и начнется ультраполярное вторжение, которое днем обрушит показания термометров на 10 градусов, станет не выше +13…+18 градусов, и это только начало. Вторник и особенно среда станут самыми пасмурными, дождливыми, ветреными и холодными днями недели и месяца. В темное время суток до +4…+9, в дневное время — +9…+14, что напоминает по климату конец сентября и начало октября. Во второй половине недели фон атмосферного давления станет расти, осадки пойдут на убыль, приобретут незначительный очаговый характер. Из-за туч начнет неуверенно выглядывать солнце, потеплеет. Под утро до +8…+13, максимальная температура днем в пятницу — +15…+20, а в выходные до +17…+22, что с трудом соответствует многолетней норме августа»,— резюмировал Тишковец.

В европейской части России начинает пахнуть осенью. За последние 70 лет дневная температура в Москве в конце июля ни разу не опускалась ниже +15 градусов.