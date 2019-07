«К нему стоит присмотреться» Александр Леви — о приложении Just Press Record

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Александр Леви рассказывает, как чем новинка App Store принципиально отличается от обычного диктофона.

По словам многих моих знакомых и друзей, образ сотрудников радио они видят примерно одинаково. У такого человека обязательно есть диктофон, который может быть миниатюрным или большим, с цифровой записью или на аналоговых маленьких кассетах, с отдельным крупным проводным микрофоном или без него, но в этих фантазиях он есть обязательно, как если бы отдел кадров выдавал диктофон в обмен на трудовую книжку.

В реальности все, конечно, не так, точнее, не совсем так. У меня, например, два рекордера: один профессиональный и неудобный, второй я беру в командировки. Но недавно и эта необходимость перестала быть строгой, потому что появилось приложение под названием Just Press Record. На русский это переводится как «просто нажми запись», что довольно точно, но не полно описывает суть инструмента. Скорейшее начало записи в одно касание возможно лишь на Apple Watch, если иконку вывести на циферблат. В iPhone или iPad приступить к фиксации звука можно только после открытия приложения, то есть не быстрее, чем на встроенном диктофоне.

Тем не менее, у Just Press Record есть особенности, ради которых к нему стоит присмотреться. Для меня, как человека, который записывает интервью или комментарии на смартфон, главная ценность приложения — способность распознавать текст. Это будет не идеальный результат, но если расшифровка записи все равно обязательная, процентов 80 Just Press Record сделает за вас. Кроме того, текст можно редактировать прямо в приложении. В общей сложности лингвистический пакет поддерживает больше 30 языков, уверяют разработчики. Спешу заверить, с русским получается хорошо. Работа в фоновом режиме, хранение файлов в iCloud, элементарная редактура звука и прочие прелести Just Press Record по цене бизнес-ланча.