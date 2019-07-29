Проезд по платным участкам трассы М-4 «Дон» подешевеет для владельцев «частных» транспондеров

Владельцы транспондеров частных компаний будут платить за проезд по платным участкам трассы «Дон» столько же, сколько владельцы транспондеров T-pass ГК «Автодор». Клиенты частных компаний смогут получать те же скидки, что и клиенты ГК «Автодор», что на 20–40% дешевле базового тарифа.

Стоимость проезда снижается для владельцев транспондеров компаний ЗСД («Западный скоростной диаметр Санкт-Петербурга»), СЗКК (Северо-Западная концессионная компания) и НКД («Новое качество дорог»), новый режим оплаты будет действовать с 1 августа по 13 октября текущего года. В ЮФО на трассе М-4 «Дон» действуют три платных участка дороги (один в Ростовской области и два в Краснодарском крае).

Стоимость проезда легкового автомобиля в дневное время — от 60 до 200 рублей в зависимости от длины участка, владельцы транспондеров T-pass ГК «Автодор» платят соответственно от 48 до 160 рублей. Изменения порядка оплаты касаются также проезда по трассе М-11 Москва—Санкт-Петербург (кроме головного участка — от МКАД до Солнечногорска, где на участке с 15-го по 58-й километр «Автодор» не формирует цену, тариф устанавливает концессионер — СЗКК).

Анна Перова, Краснодар