Мэрия Екатеринбурга отказалась от вырубки сосен в парке Зеленая Роща

Администрация Екатеринбурга отказалась от планов вырубить сосны в парке Зеленая Роща для прокладки пешеходных дорожек. Согласно письму замглавы города Алексея Бубнова, которое на своей странице в Facebook опубликовал депутат гордумы Дмитрий Сергин, в рамках реконструкции парка планируется вырубить только больные и погибшие деревья.

Кроме этого, для отвода воды в парке добавлены обочины с кюветами, глубиной 30 см, чтобы не нарушить естественное природно-экологическое равновесие. Территория парка расположена на месте бывших захоронений, поэтому возможен только поверхностный водоотвод без дренажа, говорится в письме.

На планы властей вырубить деревья в парке обратил внимание урбанист Владимир Злоказов. Выяснилось, что по финальному проекту реконструкции в парке планируют вырубить 230 деревьев, в том числе 47 сосен.

Ранее сообщалось о подрядчике, который займется благоустройством Зеленой Рощи. Аукцион выиграло АО «Свердловскавтодор» (структура УГМК). При этом начальную сумму контракта в 161,3 млн руб. снизили до 130,7 млн руб. Все работы должны быть выполнены не позднее 23 октября 2020 года. Известно, что в результате реконцепции в парке планировали добавить беговую дорожку в форме эллипса и скамейки по внутреннему кругу площади. Также проект предусматривал появление деревянных трансформируемых навесов. На границе с монастырской территорией планировали установить памятную стелу.