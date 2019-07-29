Крупнейшие авиакомпании Японии запустят рейсы во Владивосток

Крупнейшие японские авиакомпании All Nippon Airways и Japan Airlines будут летать по маршруту Токио—Владивосток. Рейсы будут выполняться с 2020 года. В настоящее время рейсы Токио—Владивосток осуществляют российские авиакомпании S7 и «Аврора».

«Владивосток является воротами, связывающими Евразию с Тихоокеанским регионом, это — самая близкая Европа всего в двух с половиной часах полета из Японии. Там сохраняется атмосфера старых-добрых времен, и Владивосток привлекает большое внимание как туристический маршрут»,— говорится в совместном пресс-релизе перевозчиков ANA и JA.

Отмечается, что с августа 2017 года у японцев появилась возможность получить электронные визы во Владивосток, что увеличило турпоток. Виза оформляется на специальном сайте и выдается на срок до 30 календарных дней. Такая же система будет введена на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Подробнее об электронной визе — в материале “Ъ” «Владимир Путин поручил ввести электронные визы».