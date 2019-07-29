Правительство Новосибирской области утвердило новую программу по повышению качества водоснабжения

В Новосибирской области до 2024 года будут проведены работы по обеспечению качественным водоснабжением в 14 муниципальных образованиях региона, на эти цели будет направлено более 6,5 млрд руб. — такие показатели предусматривает новая региональная программа по повышению качества водоснабжения, разработанная в рамках нацпроекта «Экология».

Вопрос об утверждении региональной программы по повышению качества водоснабжения на территории Новосибирской области на период с 2019 по 2024 годы был рассмотрен 29 июля на заседании областного правительства, которое провел губернатор Андрей Травников.

Выступая с основным докладом, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Елена Макавчик подчеркнула, что основная цель программы — повышение качества питьевой воды для Новосибирской области. «К 2024 году планируется довести долю населения Новосибирской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до уровня не менее 91,8%, долю городского населения — не менее 99%,— пояснила Елена Макавчик.— Общий объем финансирования региональной программы составляет более 6,5 млрд руб., в том числе более 3 млрд руб. из федерального бюджета».

Работы будут проведены в Барабинске, Карасуке, Каргате, Оби, Татарске, Тогучине, Коченево, Краснозерском, Маслянино, Ордынском, Сузуне, Венгерово, Кыштовке, Усть-Тарке. Перечень объектов в муниципальных образованиях сформирован по результатам инвентаризации состояния систем водоснабжения. Кроме того, в 2019 году предусмотрено строительство магистрального водовода до города Оби, проектная документация уже получила положительное заключение государственной экспертизы.

Елена Макавчик подчеркнула, что привлечение средств из внебюджетных источников является обязательным условием для получения финансовой поддержки из федерального бюджета в соответствии с методическими рекомендациями Минстроя РФ. Поэтому в программе справочно указаны объекты, работы на которых будут проведены без привлечения средств федерального бюджета, реализуемые в рамках подпрограмм «Чистая вода» и «Безопасность ЖКХ» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство», а также объекты г. Новосибирска, финансируемые из внебюджетных источников. Объем финансирования программы из внебюджетных источников составляет более 3,3 млрд руб.

Документ был одобрен членами правительства Новосибирской области.

Национальный проект «Экология» реализуется в России в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2019 году утвержден Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Ключевые цели нацпроекта — эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами водоснабжения, сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания новых особо охраняемых природных территорий, экологическое оздоровление водных объектов, обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте правительства РФ.