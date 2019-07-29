Музыка на «Волне»

Фестиваль «Старый новый рок» прошел с 26 по 27 июля на базе отдыха «Волна» около Заречного (Свердловская область). На трех сценах «President Stage», «Пляж» и «Лес» выступили 58 исполнителей. Среди хедлайнеров Noize MC, Lumen, «Старый приятель» и «ТОП». За два дня фестиваль посетили около 5 тыс. человек. В рамках фестиваля был организован творческий кластер, в рамках которого художники оформили креативное пространство базы «Волна». Ранее директор фестиваля Евгений Горенбург сообщил о планах закрыть проект «Старый новый рок», уточнив, что, скорее всего, последним станет зимний фестиваль 2020 года.