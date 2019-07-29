Фестиваль «Старый новый рок» посетили более 5 тысяч человек

Более 5 тыс. человек приняли участие в фестивале «Старый новый рок», который с 26 по 27 июля прошел на базе отдыха «Волна» около Заречного (Свердловская область). Об этом сообщили в оргкомитете. Фестиваль прошел на трех сценах «President Stage», «Пляж» и «Лес». На них выступили 58 исполнителей. Среди хедлайнеров Noize MC, Lumen и группа «ТОП».

Ранее директор фестиваля Евгений Горенбург сообщил о планах закрыть проект. «Нам кажется, что мы многое уже сказали. Сейчас появились другие большие фестивали, где мы можем себя реализовать»,— рассказал он на пресс-конференции, уточнив, что, скорее всего, последним станет зимний фестиваль 2020 года. Господин Горенбург также является организатором фестиваля Ural Music Night (Уральская ночь музыки), который каждое лето проходит в Екатеринбурге.

Фестиваль «Старый новый рок» проходит каждый год 13 января в Екатеринбурге с 2002 года. Его летняя версия, получившая дополнительное название «На волне», впервые появилась в 2005 году. В последний раз он проводился в 2014 году. В этом году фестиваль удалось организовать благодаря поддержке фонда президентских грантов, который выделил 10 млн руб.

Анна Новикова