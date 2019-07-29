Житель Махачкалы получил 13 лет за попытку убийства прихожан храма

Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) приговорил к 13 годам колонии строгого режима жителя Махачкалы Омара Алиева. Его признали виновным в участии в террористической организации, в покушении на массовое убийство и в незаконном обороте оружия — ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 30 и п. «а», «л» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ, сообщила пресс-служба суда. Подсудимый не признал предъявленные ему обвинения.

По версии следствия, в декабре 2017 года, находясь в Беслане, Алиев нашел боевой пистолет, изготовленный самодельным способом, и пять патронов к нему. Оружие он присвоил и носил при себе вплоть до своего задержания 20 июня 2018 года в Махачкале. Накануне Алиев, будучи приверженцем запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», принес присягу, запечатлев ее на видеокамеру своего телефона. В подтверждение верности идеям террористической организации он намеревался убить прихожан Свято-Успенского кафедрального православного собора Махачкалы, но был задержан на пороге храма.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону