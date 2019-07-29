«Продимекс» завершает уборку ранних зерновых в Воронежской области

Структура холдинга «Продимекс» ООО «Центрально-Черноземная агропромышленная компания» (ЦЧ АПК) убрала более половины посевов озимой пшеницы и ярового ячменя, сообщили в компании. Уборка осложнилась дождями, которые пришли на смену засушливой погоде и проходили практически ежедневно на всех площадях компании. Такие условия в целом аналогичны прошлогодним, подчеркивают в холдинге.

Урожайность пшеницы при этом хорошая: ЦЧ АПК по этому показателю в большинстве районов Воронежской области находится в числе лидеров. При этом урожайность ячменя оказалась меньше плановой из-за нехватки, а на отдельных полях – и полного отсутствия осадков в июне. Тем не менее, в целом по зерновым культурам прогноз по валовому сбору в ЦЧ АПК хороший – ожидается второй после сверхурожайного 2017 года объем зерна в истории компании. Такой результат помогли обеспечить улучшения в технологии возделывания: увеличение норм внесения минеральных удобрений, централизованная подготовка семян на собственном семенном заводе, технологическая дисциплина при применении средств защиты растений.