Deutsche Bank расследует несанкционированный доступ к данным клиентов

Deutsche Bank начал внутреннюю проверку после того, как выяснилось, что около 50 бывших трейдеров банка, попавших под сокращение, не были отключены от внутренних систем компании. Теперь финансовому институту предстоит выяснить, не была ли скомпрометирована конфиденциальная информация клиентов банка, пишет Financial Times.

Первая волна сокращений, предусмотренных планом реорганизации бизнеса, началась 8 июля. В результате закрытия офисов в Лондоне и Нью-Йорке, занимавшихся торговлей ценными бумагами, были сокращены около 50 трейдеров. Однако по какой-то причине им забыли закрыть доступ к рабочей электронной почте и внутренним сервисам компании.

Так, одна из бывших сотрудниц смогла удаленно отправить более 450 писем со своего рабочего электронного ящика. Глава корпоративного контроля Deutsche Bank Джереки Кирк, возглавивший проверку, заявил, что банк «изучил почти все отправленные письма и пока не нашел свидетельств того, что в переписке упоминалась конфиденциальная информация, или признаков каких-либо других неправомерных действий».

О планах оптимизации бизнеса Deutsche Bank читайте в материале «Слишком оптимистичная оптимизация».

Кирилл Сарханянц