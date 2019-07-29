АЭС охладят «Куполом»

Ижевский электромеханический завод «Купол» запустит производство нового оборудования системы вентиляции для поставок на российские и зарубежные АЭС. На данный момент удмуртское предприятие уже оснащает 90% АЭС страны своей продукцией. Проект реализуется в рамках диверсификации производства в связи с ожидаемым сокращением гособоронзаказа. За первый квартал оборонные предприятия в Удмуртии выпустили продукции гражданского и двойного назначения на 5,5 млрд руб. Власти ожидают роста ее доли до 20% к концу года.

ИЭМЗ «Купол», занимающийся производством зенитно-ракетных комплексов «Тор» и другой военной техники, намерен развивать направление выпуска гражданской продукции за счет расширения ассортимента поставок на АЭС. «В числе наших новых изделий рециркуряционные охлаждающие установки (РОУ). В следующем году заключим контракт на поставку РОУ за рубеж, их производство начнется с сентября 2019 года, сейчас ведутся работы по согласованию. Осенью мы планируем осуществить технологическую подготовку и приступить к их производству. Для нас это новый этап по сложности оборудования, которое мы начинаем производить в интересах отрасли. В ближайшем будущем предприятие планирует приобрести новую технологическую линию, которая позволит расширить выпуск аналогичного оборудования и закрепиться на рынке»,— рассказал журналистам во время пресс-тура по заводу директор по продукции производственно-технического назначения Алексей Злобин.

При этом на предприятии отказались назвать объемы предполагаемых поставок и в какие конкретно страны эта продукция будет направляться, объяснив это коммерческой тайной.

Уже два года идет поставка устройств перекрытия вентиляционных каналов (УПВК) по крупному контракту на строящийся второй энергоблок Ленинградской АЭС. С июня по сентябрь 2019 года ИЭМЗ «Купол» произведет и поставит на этот объект более 270 изделий. Журналистам продемонстрировали приемку партии, которая также отправится на эту АЭС.

УПВК – элемент системы вентиляции, который выполняет функцию защиты АЭС от внешнего воздействия, обеспечения безопасности станции и оборудования зоны реактора. Поставки УПВК от ИЭМЗ «Купол» шли на АЭС в иранском Бушере в 2005 году, индийский «Куданкулам» в 2008 году и Белорусскую АЭС в 2017 году.

По словам господина Злобина, проект расширения номенклатуры продукции для АЭС реализуется в рамках диверсификации производства в связи с ожидаемым сокращением гособоронзаказа. ИЭМЗ «Купол» намерен каждый год увеличивать выпуск гражданской продукции с темпом роста до 30%. «Пока у нас есть ресурсы, мы их используем. Поставки по атомным станциям у нас планируются на все объекты, которые вводятся в эксплуатацию и модернизируются, в том числе и на зарубежные станции»,— сказал представитель предприятия.

Как сообщил первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин, в первом полугодии 2019 года предприятия ОПК произвели продукцию более чем на 46 млрд руб. Рост, по сравнению с предыдущим периодом прошлого года, составил порядка 7%, объем гражданской продукции за первый квартал достиг 5,5 млрд руб., что также на 7% выше показателей 2018 года. В прошлом году доля продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме производства предприятий ОПК Удмуртии составила 18,4%.

«Мы надеемся, что в этом году увеличим долю гражданской продукции на 10-12% по отношению к 2018 году. Ожидаем, что в общем объеме производства предприятий ОПК республики она составит 20%»,— пояснил господин Свинин.

Ранее участники круглого стола “Ъ-Удмуртия” по вопросам наращивания предприятиями ОПК республики объемов выпуска продукции гражданского назначения сказали, что в Удмуртии ее доля на разных заводах колеблется от 8 до 42%.«Предприятия оборонки, привыкшие работать с госзаказом, пока с трудом понимают, как ориентироваться на рыночный спрос. Нам необходимо видеть конкретные задачи государства — это не говорит, что предприятия боятся конкуренции. Дайте нам ключевое направление, которое нужно государству»,— отметил тогда исполнительный директор промышленно-экономической ассоциации Удмуртии «Развитие» Анатолий Федюкин.

Юлия Вахрушева