«Экология-Новосибирск» планирует в августе рассчитаться с перевозчиками ТКО за май

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области — «Экология-Новосибирск» из группы «Вис» — планирует в ближайшее время решить вопрос с задолженностью перед перевозчиками ТКО.

«С 19 июля мы закончили выплаты за апрель, сейчас приступили к оплате мая — до 12 августа планируем заплатить за май»,— сказала сегодня журналистам гендиректор компании-регоператора Лариса Анисимова. По ее словам, за май остаток задолженности перед перевозчиками составил 132 млн руб., за июнь перевозчиками предъявлено к выплате 238 млн руб.

Ранее в письме к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову перевозчики сообщили, что задолженность регоператора перед ними — около 700 млн руб., а также пожаловались, что регоператор принял лишь 60% работ, остальные будут приняты только после проведения дополнительных проверок. Они заявили, что компании не могут своевременно платить налоги и зарплату. У всех образовался значительный долг по ГСМ.

Указанная в письме к губернатору сумма не подтверждена документами, сказал журналистам руководитель департамента по корпоративным коммуникациям группы «Вис» Сергей Козловский. Он отметил, что по некоторым перевозчикам превышение заявленных объемов доходит до 40%.

«Это серьезная цифра. Оплачивать неподтвержденные объемы регоператор не будет, это потребует проверки большого массива информации. Потребуется какое-то время на это. Компании, контролирующие большую часть объемов перевозок, согласились с предложенным порядком»,— сказал он. Госпожа Анисимова добавила, что в настоящее время завершены проверки по двум компаниям: «Приступили к третьей. Всего их 12».

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ-Сибирь” «Мусор становится невыносимым»

Оксана Павлова