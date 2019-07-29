Площадь лесных пожаров в Югре превысила 120 га

Площадь лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре составляет 121 га. Лес горит на территории Кондинского и Самаровского лесничеств, говорится в сообщении регионального департамента недропользования и природных ресурсов.

За выходные, с 26 по 29 июля, спасатели ликвидировали 21 лесной пожар на площади более 485 га. По данным департамента, чаще всего причинами пожара являются нарушения правил пожарной безопасности в лесах и грозы.

Всего с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрированы 170 лесных пожара общей площадью более 3,6 га (лесная площадь — более 3,2 тыс. га). В аналогичный период прошлого года в лесах ХМАО произошло 153 лесных пожара на общей площади более 3,5 тыс. га.

О ситуации с пожарами в регионах УрФО — в материале «Пожары и пыль задымили Урал»