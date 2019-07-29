Экс-депутат парламента Кузбасса перешел на работу в правительство

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев назначил нового начальника департамента транспорта и связи. Им стал экс-депутат облсовета из фракции «Единой России» Сергей Рубан. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В декабре 2018 года предыдущий начальник департамента транспорта Кузбасса Евгений Курапов уволился по собственному желанию. Он занимал пост с апреля 2017 года. Последние полгода его сменщик Сергей Рубан возглавлял комитет парламента Кузбасса по вопросам предпринимательства и инноваций. В прошлом он 19 лет проработал в «Прокопьевском транспортном управлении», пройдя путь от экономиста до первого заместителя гендиректора. Новый председатель комитета облсовета еще не выбран.

Это не первая кадровая перестановка в правительстве Кузбасса за последние дни. Ранее начальником департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса стал бывший вице-мэр Кемерово по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства Олег Ивлев.

Юрий Зуев