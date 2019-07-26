Бывший вице-мэр Кемерово перешел на работу в правительство Кузбасса

Бывший заместитель главы Кемерово по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства Олег Ивлев назначен начальником департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса. Соответствующая информация опубликована на сайте департамента. С июля 2017 года кресло начальника этой структуры правительства занимал Кирилл Десяткин.

46-летний Олег Ивлев родился в Ленинске-Кузнецке. Трудовой путь начал в 1993 году подземным электрослесарем на шахте имени Волкова. В 2003-2010 годах работал в коммунальной сфере, с 2013 года возглавлял управление жилищно-коммунального хозяйства в администрации Кемерово. Спустя два года стал вице-мэром по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства и проработал на этом посту до апреля 2016 года. Затем его уволил глава Кемерово Илья Середюк.

Юрий Зуев