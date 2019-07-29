Правительство Ставрополья недофинансировало ОМС

Как сообщили в Ставропольском краевом суде, удовлетворен иск заместителя прокурора края и признано противоречащим федеральному законодательству постановление краевого правительства №596-п, принятое 26 декабря 2018 года (в редакции от 6 июня 2019 года №255-п), о нормативах финансирования бесплатной медицинской помощи жителям края на период с 2019 по 2021 год.

Из материалов суда следует, что в этом постановлении правительство в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на территории Ставропольского края утвердило финансирование в расчете на одного жителя в 2019 году в сумме 2325,39 руб., а в 2020 и 2021 годах — 2130,58 и 2156,68 руб. соответственно.

В то же время федеральный норматив бесплатной медицинской помощи без учета отчислений из федерального бюджета был установлен в 2019 году в сумме 3488,6 руб., в 2020-м — 3621,1, в 2021-м — 3765,9 руб.

Суд не принял доводов ответчика о региональных особенностях, согласно которым был установлен заниженный подушевой тариф для населения Ставрополья, и постановил признать недействующими со дня вступления решения суда в законную силу соответствующих положений Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Александра Ларинцева, Пятигорск