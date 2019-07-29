Служба безопасности Украины будет реформирована

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк анонсировал скорое реформирование Службы безопасности (СБУ). «Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов»,— заявил он в интервью «24-му каналу».

В частности, планируется усилить контрразведывательную деятельность и в то же время ограничить «несвойственные» СБУ функции. «Борьба со шпионской деятельностью на Украине — это ключевая функция, которую они должны выполнять. Другие функции, которые не присущи ей,— экономика, борьба с коррупцией — это искусственные временные функции, которые нужно убирать»,— пояснил господин Данилюк.

По словам секретаря СНБО, президент страны Владимир Зеленский поддерживает реформу. В настоящее время соответствующие законопроекты уже разрабатываются, для чего сформирована специальная группа.

О том, какие изменения уже произошли в стране после избрания Владимира Зеленского, читайте в публикации “Ъ”.