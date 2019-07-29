РБК узнал о планах Минобороны построить аэропорт для лоукостеров в Клину

Министерство обороны РФ предложило построить новый аэропорт для лоукостеров на военном аэродроме Клин-5, сообщил РБК со ссылкой на источник, близкий к инициаторам строительства. Инвестором проекта может выступить бизнесмен Олег Дерипаска.

Эту информацию изданию подтвердил источник в администрации Клина. Сам аэродром находится в 65 км от МКАД по Ленинградскому шоссе. Строительство инфраструктуры планируется связать с высокоскоростной магистралью (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург, создав транспортный хаб. Кроме этого планируется создать остановку в Клину для пассажиров аэропорта, чтобы им было проще добраться до Москвы и Санкт-Петербурга.

Проектирование магистрали должно начаться осенью, а документ с технико-экономическим обоснованием должен быть подготовлен в августе. Инвестором может выступить «Базэл Аэро» Олега Дерипаски. Компания уже управляет аэропортами Краснодара, Сочи и Анапы.

Напомним, строительство ВСМ Москва—Санкт-Петербург в апреле поддержал президент России Владимир Путин. С этой идеей к нему обратились врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава ОАО РЖД Олег Белозеров.

Подробнее о проекте высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург — в публикации “Ъ” «В скорости и в радости».