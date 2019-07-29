Сергей Карякин стал абсолютным чемпионом второго этапа Can-Am X Race-2019

Экипаж уральского гонщика Сергея Карякина и Антона Власюка стал абсолютным чемпионом второго этапа Всероссийских соревнований на квадроциклах Can-Am X-Race. С 27 по 28 июля экипажи проехали 442,2 км по раллийной трассе в Карелии (в первый день в одну сторону, во второй день — в другую).

«За два гоночных дня экипажу удалось продемонстрировать стабильно высокую скорость и избежать ошибок, что стало залогом успеха. Коварная каменистая трасса не прощала ошибок, и как следствие, очень большой процент сходов, в том числе и многих лидеров»,— рассказал Сергей Карякин на своей станице в Instagram.

В середине июля Сергей Карякин стал лучшим в классе багги ралли-марафона «Шелковый путь». Гонка стартовала 6 июля в Иркутске. Призовое место в классе багги также заняла и другая команда из Свердловской области. Машина под управлением Алексея Шмотьева и Андрея Рудницкого замкнула тройку лидеров. Победителем стала российская команда «КамАЗ-Мастер» под управлением Антона Шибалова.

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