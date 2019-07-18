Сергей Карякин победил в ралли-марафоне «Шелковый путь»

Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин стал лучшим в классе багги ралли-марафона «Шелковый путь». Гонка стартовала 6 июля в Иркутске. Участники проехали по территории Монголии и направилась через пустыню Гоби в Дуньхуан (Китай).

«Мы проехали три страны, победили гонщиков из США, Испании, Франции. Это показывает наш характер и готовность к конкурентной, сильной борьбе. Впереди следующие гонки и, конечно же, “Дакар”. Спасибо организаторам за отличную гонку, а команде за подготовку техники. И огромное спасибо нашим болельщикам, мы чувствовали их поддержку даже за тысячи километров»,— приводит слова Сергея Карякина пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Призовое место в классе багги также заняла и другая команда из Свердловской области. Машина под управлением Алексея Шмотьева и Андрея Рудницкого замкнула тройку лидеров. Победителем «Шелкового пути» стала российская команда «КамАЗ-Мастер» под управлением Антона Шибалова.

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