В России хотят создать реестр подозреваемых в отмывании денег

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денежных средств, пишут «Известия». В базе можно будет найти информацию о том, по каким причинам были заблокированы счета клиента и в каких банках он держал денежные средства.

«Существование такого реестра позволит банкам более эффективно выявлять подозрительных лиц, а не клиентов, подходящих под условные критерии»,— говорит замглавы НСФР Александр Наумов.

В настоящее время информация об «отказниках» поступает в Росфинмониторинг, позже перенаправляется в Центробанк, который, в свою очередь, извещает банки. «Куда проще, если бы существовал реестр, по которому банки принимали бы решения, а оператор добавлял бы к ним анализ — сколько раз отказали, была ли реабилитация. В этом случае клиента просто можно исключить из списка, не опасаясь штрафных санкций»,— добавляет господин Наумов.

Ранее Минфин выступил против блокировки счетов клиентов без объяснения причин. Поправки разработаны по поручению президента от 11 апреля 2018 года для «оптимизации подходов к применению кредитными организациями мер» по антиотмывочному законодательству (115-ФЗ).

О том, как данные об «отказниках» попали в интернет, читайте в материале “Ъ” «Черный список увидел белый свет».