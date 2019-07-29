Уровень воды в реке в Тулуне может подняться на 3,5 метра выше критического

ГУ МЧС по Иркутской области распространило новый прогноз повышения уровня рек в регионе, где в воскресенье началась вторая волна наводнения. Со ссылкой на Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ведомство сообщило, что река Ия в районе Тулуна поднимется до отметок 950–1050 см при критическом уровне 700 см.

Напомним, в конце июня вода в Ие поднималась на 7 м выше нормы. По данным на 5:00 мск уровень в Ие составляет 773 см, за два часа вода поднялась на 10 см. На метр выше критической отметки ожидается увеличение уровня воды в реке Иркут в районе села Баклаши, на 80 см — в реке Оке в районе поселка Ухтуй.

«На гидрологических постах водных объектов Иркутской области ведется непрерывный мониторинг уровней воды. Проведена проверка готовности органов управления, оперативных групп, сил постоянной готовности и других сил. Предупреждение об опасном гидрологическом явлении доведено до руководителей органов местного самоуправления, старост сельских населенных пунктов с рекомендациями по порядку реагирования на него»,— говорится в экстренном сообщении регионального ГУ МЧС. Ведомство призвало население подготовиться к эвакуации.

Ночью из зоны затопления было вывезено более тысячи человек. Это вторая волна наводнения. Напомним, в результате паводков, начавшихся 25 июня, в Иркутской области погибло 25 человек. Пострадавшими считается более 42 тыс. человек — это люди, частично или полностью лишившиеся имущества. Вода затопила около 11 тыс. домов в 109 населенных пунктах. 3,5 тыс. из них восстановлению не подлежит.

Екатерина Еременко, Иркутск