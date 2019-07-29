Минкомсвязь сэкономила 90 млрд рублей на подключении соцобъектов к интернету

Минкомсвязь сэкономила на торгах по подключению к интернету социально значимых объектов (СЗО), таких как школы и больницы, 90 млрд из 140 млрд руб., выделенных на эти цели из бюджета. «Сейчас уже можно об этом говорить: конкуренция сработала, и мы не только сэкономили деньги, не только в кратчайшие сроки выполним задачу, но и в целом у нас большие средства ушли разным телеком-компаниям. У нас достаточно широкий спектр победителей в этих аукционах»,— сообщил глава министерства Константин Носков (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, сэкономленные деньги будут направлены на другие проекты по развитию телеком-отрасли. При этом стоимость услуг не скажется на сроках подключения СЗО к интернету. «Мы подключим все социально значимые объекты до конца 2021 года, а не до конца 2024-го, как поручал президент РФ»,— сообщил он.

Ранее сообщалось, что государство потратит на подключение к проводному интернету социально значимых объектов в 40 регионах страны 20,29 млрд руб., что на 5,46 млрд руб. ниже запланированной цены конкурсов. На торгах в 26 из 40 регионов победил «Ростелеком». Конкуренцию ему составили МТС, «ЭР-Телеком», «МегаФон», костромской «Связь-энерго» и входящий в «Ростех» Национальный центр информатизации.

Подробнее об этом — в материале “Ъ” «“Ростелеком” подключился к социальным объектам».