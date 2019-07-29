Более тысячи человек эвакуированы из зоны подтопления в Иркутской области

Шесть районов Иркутской области попали в зону подтопления из-за обильных осадков и высокого уровня грунтовых вод. По данным МЧС, из зоны подтопления эвакуированы почти 1,1 тыс. человек, в том числе более 600 детей. «В пунктах временного размещения находится 41 человек»,— говорится в сообщении ведомства.

Накануне подтопленными оказались Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский и Зиминский районы: 357 домов с населением 2,1 тыс. человек, 455 приусадебных участков, один социально-значимый объект, один мост и два участка автомобильных дорог. К утру 29 июля под водой остаются 147 жилых домов, 42 приусадебных участка и 269 придомовых территорий.

Это вторая волна наводнения, обрушившегося на Иркутскую область за последний месяц. Напомним, 25 июня из-за сильных дождей в регионе оказались подтоплены около 110 населенных пунктов, сильнее всего пострадал город Тулун. Всего вода зашла почти в 11 тыс. жилых домов, в которых проживают 38 тыс. человек. Президент объявил наводнение чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Власти Иркутской области оценивали предварительный ущерб от паводка в 31 млрд руб. Ранее правительство России выделило 14,1 млрд руб. из резервного фонда на помощь пострадавшим от наводнения.

Подробнее о первой волне наводнения — в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов»

Илья Николаев