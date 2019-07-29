Помпео отказали в посещении Ирана для «разговора с народом»

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти Ирана ответили ему отказом на предложение приехать в Тегеран, чтобы поговорить с местными жителями. «Недавно я предложил приехать в Тегеран и поговорить напрямую с иранском народом. Режим не принял мое предложение», — написал он в Twitter.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф приезжает в США и говорит все, что считает нужным, подчеркнул господин Помпео. «Неужели с режимом Хаменеи все настолько плохо, что мне не могут позволить сделать то же самое в Тегеране?» — написал он. По мнению госсекретаря США, власти Ирана боятся, что народ узнает «всю правду без прикрас».

Отношения Тегерана и Вашингтона обострились в июне, когда иранские военные сбили американский беспилотник. В ответ на действия Ирана Белый дом санкционировал нанесение удара по территории страны, но отменил это решение и ввел новые экономические санкции.

О новом витке ирано-американского противостояния читайте в материале “Ъ” «Вероятно, Иран допустил ошибку».