Кожица помидора

Запчасти с грядки

Что можно сделать из шкурки томата и яичной скорлупы? Если ваш ответ «мусор», то он устарел. В университете штата Огайо (США) из этого мусора делают автомобили. Точнее, автомобильные детали — такие как втулки подвески, опоры двигателя, покрышки и шланги. Ученые убеждены, что эти пищевые отходы достаточно прочны, чтобы выдержать любую нагрузку: они могут заменить технический углерод (ключевой компонент для производства резины и пластмасс). До сих пор большая часть технического углерода получалась путем сжигания тяжелых нефтепродуктов. Американцы сделали соответствующие расчеты и решили, что биомасса для этого также сгодится. Дальше последовали эксперименты, которые в университете штата Огайо увенчались созданием первых автодеталей из пищевых отходов. Впрочем, в Америке это не первая попытка использовать органику при создании автомобиля. Начало биомоде положил еще Генри Форд: в 1920-е он пытался популяризировать биотопливо (этанол из сои, кукурузы и конопли), в 1930-е прослыл «королем бобов» (в каждом «Форде» примерно килограмм пластмассы был изготовлен из бобов, в основном кнопки и панели), а в 1941-м Форд представил первый «соевый автомобиль» (кузов из пластмассы, произведенной из сои и конопли, металлическими были только рама и мотор V8) и обещал в будущем и вовсе начать «выращивать автомобили на грядке». «Соевая машина» была всем хороша, да и весила на треть меньше железных аналогов, вот только внутри сильно пахло формалином, да и свое время задумка здорово опередила. Не факт, что даже сейчас время пришло.

Светлана Сухова