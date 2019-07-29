Гран-при Германии — 11-й этап чемпионата мира

1 (2). Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 1:44.31,275. 2 (20). Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — отставание 7,333. 3 (14). Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) — 8,305. 4 (15). Лэнс Стролл (Канада, Racing Point) — 8,966. 5 (8). Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 9,583. 6 (16). Александр Албон (Таиланд, Toro Rosso) — 10,052. 7 (5). Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 12.214. 8 (11). Антони Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 13,849. 9 (6). Ромен Грожан (Франция, Haas) — 16,838. 10 (12). Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 18,765.
В скобках — позиция на стартовой решетке.
Чемпионат пилотов
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 223 очка. 2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 184.3. Ферстаппен — 162. 4. Феттель — 141. 5. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 120. 6. Пьер Гасли (Франция, Red Bull) — 55. 7. Сайнс — 48. 8. Райкконен — 31. 9. Квят — 27. 10. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 22.
Кубок конструкторов
1. Mercedes — 407 очков. 2. Ferrari — 261. 3. Red Bull — 217. 4. McLaren — 70. 5. Toro Rosso — 42. 6. Renault — 39. 7. Alfa Romeo — 36. 8. Racing Point — 31. 9. Haas — 19.
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