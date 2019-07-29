29 июля, понедельник
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Третий тур

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

«Динамо»—«Урал» 2:0

Юсупов, 16; Панченко, 31.

«Уфа»—«Крылья Советов» 2:1

Фомин, 21; Полуяхтов, 33 (автогол) — Мияйлович, 25.

«Тамбов»—«Спартак» 2:0

Гогуа, 29; Таказов, 69.

«Краснодар»—«Сочи» 3:0

Игнатьев, 14, 42; Сулейманов, 80. Удаление: Набиуллин («Сочи»), 77 (2 ж. к.).

«Оренбург»—«Зенит» 0:2

Азмун, 1; Дзюба, 55 (пен.).

«Арсенал»—«Ростов» 2:3

Луценко, 67; Чаушич, 90+4 — Еременко, 21; Ионов, 49; Шомуродов, 81.

ЦСКА—«Локомотив» 1:0

Чалов, 42 (пен.).

Турнирная таблица


ИВНПМО
1. «Зенит»33006:19
2. «Ростов»32107:57
3. «Краснодар»32016:36
4. «Урал»32016:46
5. ЦСКА32013:36
6. «Рубин»21102:14
7. «Арсенал»31116:64
8. «Локомотив»31113:34
9. «Динамо»31113:24
10. «Спартак»31113:44
11. «Уфа»31026:73
12. «Тамбов»31024:43
13. «Ахмат»21011:33
14. «Крылья Советов»31025:53
15. «Оренбург»30032:60
16. «Сочи»30030:60

Матч «Рубин»—«Ахмат» пройдет сегодня.

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