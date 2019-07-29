Третий тур

«Динамо»—«Урал» 2:0
Юсупов, 16; Панченко, 31.
«Уфа»—«Крылья Советов» 2:1
Фомин, 21; Полуяхтов, 33 (автогол) — Мияйлович, 25.
«Тамбов»—«Спартак» 2:0
Гогуа, 29; Таказов, 69.
«Краснодар»—«Сочи» 3:0
Игнатьев, 14, 42; Сулейманов, 80. Удаление: Набиуллин («Сочи»), 77 (2 ж. к.).
«Оренбург»—«Зенит» 0:2
Азмун, 1; Дзюба, 55 (пен.).
«Арсенал»—«Ростов» 2:3
Луценко, 67; Чаушич, 90+4 — Еременко, 21; Ионов, 49; Шомуродов, 81.
ЦСКА—«Локомотив» 1:0
Чалов, 42 (пен.).
Турнирная таблица
Матч «Рубин»—«Ахмат» пройдет сегодня.
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