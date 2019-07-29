Задержания протестующих на несанкционированной акции в Москве вызвали критику на Западе. Так, например, во внешнеполитической службе Евросоюза отметили, что демонстранты были мирно настроены и среди них были «видные деятели оппозиции и журналисты». «Эти задержания и неадекватное применение силы к мирным протестующим, последовавшие за серией арестов и рейдов против оппозиционных политиков, проведенных в последние дни, вновь серьезно подрывают фундаментальные права на свободу слова, собраний и объединений. Эти фундаментальные права закреплены в российской Конституции, и мы ожидаем, что они будут защищены»,— отметила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Коциянчич.

Осудили действия полицейских и в посольстве США в Москве. «Задержание более 1 тыс. мирных протестующих и несоразмерное применение силы полицией подрывают права граждан на участие в демократическом процессе. Конституция РФ и Всеобщая декларация прав человека гарантируют право на свободные выборы и мирные собрания»,— напомнили в дипмиссии. А депутат Бундестага, координатор правительства ФРГ по сотрудничеству с РФ Дирк Визе на своей странице в Facebook подчеркнул, что москвичи призывают к свободным и демократическим выборам в Мосгордуму и государство должно защищать их право на свободу слова.

Глубокую обеспокоенность массовыми задержаниями демонстрантов и «несоразмерной реакцией полиции, когда они пытались разогнать их», выразила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. «Свобода слова и свобода собраний являются необходимыми условиями демократии. Во всех государствах—членах Совета Европы и в целом в любом открытом, демократическом и плюралистическом обществе все мнения, в том числе критические, по отношению к властям должны свободно выражаться»,— напомнила она. «Введя перед митингом протеста сравнимые с военным положением меры безопасности», российские власти «пробили новое дно», считают представители Amnesty International. «Усилия по подавлению оппозиции достигли абсурдного уровня, когда лидеры протеста были превентивно задержаны полицией, когда они только собирались отправиться на митинг»,— заявила директор Amnesty International в России Наталья Звягина. Правозащитники требуют освобождения задержанных и «расследования случаев полицейского насилия».

Реакция на задержания демонстрантов в Москве последовала не только от официальных лиц. Журналисты многих иностранных изданий подметили, что во время протестов президент России Владимир Путин спустился в батискафе к затонувшей на Балтике подводной лодке, а на следующий день отправился на военно-морской парад в Санкт-Петербург.

Марина Кузнецова