Даниил Квят встал на третье место

Даниил Квят на Гран-при Германии показал результат, который, не исключено, поможет ему добиться повышения в классе и перебраться из Toro Rosso обратно в Red Bull. Российский гонщик в совершенно безумной гонке в Хоккенхайме финишировал третьим, уступив только Максу Ферстаппену и Себастьяну Феттелю.
Гонка на «Хоккенхаймринге» должна была стать праздником для команды Mercedes. Именно на Гран-при Германии пришлось празднование 125-летия присутствия именитого автоконцерна в автоспорте. Именно на него выпал 200-й Гран-при в истории команды. И все шло хорошо. Льюис Хэмилтон, в нынешнем сезоне перекроивший «Формулу-1» в формат «я и все остальные», занял первое место на стартовом поле, прекрасно отработал на старте и начал отрываться от преследователей, вгоняя в уныние всех, кто не собирался на немецком этапе болеть за немецкую команду. И в этот момент никто не мог представить, что чуть позже британец спросит свою команду, как так вышло, что все так плохо? А было действительно плохо. Тут и пятисекундный штраф, на который Хэмилтон нарвался, нарушив правила заезда на пит-стоп. И неготовность команды, механиков которой маневр пятикратного чемпиона мира застал врасплох. В результате они были вынуждены судорожно носиться по боксу, вытаскивая колеса и носовой обтекатель на замену разбитому британцем. И невероятные шесть пит-стопов Хэмилтона (хоть тут он стал первым). Все, что смогли ответить Хэмилтону, довольствовавшемуся 11-м местом, из боксов, так это дежурное «нужно проанализировать случившееся». Но сделать это будет сложно, так как на трассе творилось форменное безумие.
Виной всему, конечно, дождь. Он словно обрел собственную волю и рисовал сценарий гонки, выдавая болельщикам компенсацию за все те этапы, которые теряли интригу после первого же поворота, а чаще еще и до старта. Дождь то усиливался, то ослабевал. Машина безопасности так часто появлялась на трассе, что ее водителя впору включать в итоговый протокол. Все это вынуждало команды играть в лотерею, балансируя между моментами, когда еще рано менять резину и когда уже поздно. Но если большие команды, как тот же Mercedes, Red Bull или Ferrari, полагаясь на мощь своих машин, действовали по старому принципу бразильского футбола — «вы забьете, сколько сможете, а мы — сколько захотим»,— то маленьким приходилось терпеть и ждать. И они были вознаграждены. Особенно приятно, что именно «маленькая» Toro Rosso и ее гонщик Даниил Квят стали главными выгодоприобретателями в немецкой гонке.
Хотя на этот счет могут быть разные точки зрения. Болельщики Макса Ферстаппена и слушать ничего не станут, если кто-то попытается бросить тень на успех лидера Red Bull. Фаны Ferrari наверняка объявят вендетту, если кто-то скажет, что лучшим, пусть и не первым, был не Себастьян Феттель. Немец действительно был великолепен. Ведь он стартовал последним, а финишировал вторым.
Но все же такой рывок Феттелю вряд ли бы удался, если б не провалил гонку тот же Хэмилтон, если бы не вылетели с трассы Шарль Леклер и Валттери Боттас. А Квят — это немного другое дело. Его Toro Rosso не предназначена для великих свершений. Смысл существования этой команды в обкатке решений для старших «быков». А еще в том, чтобы выступать в качестве сейфа, из которого боссы Red Bull могут выдергивать гонщиков в главную команду, когда им это вдруг понадобится. И мест выше конца первой десятки от Toro Rosso никто особо и не ждет. А вот в Германии Квят стал третьим. И не только потому, что в команде угадали с пит-стопами, хотя недооценивать этот факт тоже нельзя. Но объяснение успеха одними только пит-стопами было бы слишком простым. Противоречащим фактам. Например, тому, что Квят, в отличие от многих топовых гонщиков, все-таки дожил до решающей стадии. Или тому, что в моменте он был обладателем быстрейшего круга. Тому, наконец, что в сложном эпизоде, когда в борьбе за второе место на него давил Феттель, он не утратил хладнокровия. А ведь именно неуместная эмоциональность в 2017 году стоила ему места в Red Bull, а затем и в «Формуле-1» (перед уходом из серии он был переведен как раз в Toro Rosso). И сезон-2018 он вынужден был пропустить. Вчера же Квят решил выжать не теоретически возможный, а реально достижимый максимум и не прогадал, выдав лучший результат сезона и добившись третьего подиума в карьере. В 2015 году в Венгрии он был вторым, а в 2016-м в Китае — третьим.
Добавим, что второй номер Red Bull Пьер Гасли, на место которого уже некоторое время по слухам претендует Квят, вообще не финишировал. И это тоже может оказать влияние на решение руководства Red Bull относительно того, кому доверить место за рулем второй машины.
1 (2). Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 1:44.31,275. 2 (20). Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — отставание 7,333. 3 (14). Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) — 8,305. 4 (15). Лэнс Стролл (Канада, Racing Point) — 8,966. 5 (8). Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 9,583. 6 (16). Александр Албон (Таиланд, Toro Rosso) — 10,052. 7 (5). Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 12.214. 8 (11). Антони Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 13,849. 9 (6). Ромен Грожан (Франция, Haas) — 16,838. 10 (12). Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 18,765.
В скобках — позиция на стартовой решетке.
Чемпионат пилотов
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 223 очка. 2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 184.3. Ферстаппен — 162. 4. Феттель — 141. 5. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 120. 6. Пьер Гасли (Франция, Red Bull) — 55. 7. Сайнс — 48. 8. Райкконен — 31. 9. Квят — 27. 10. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 22.
Кубок конструкторов
1. Mercedes — 407 очков. 2. Ferrari — 261. 3. Red Bull — 217. 4. McLaren — 70. 5. Toro Rosso — 42. 6. Renault — 39. 7. Alfa Romeo — 36. 8. Racing Point — 31. 9. Haas — 19.
просмотров: 145822
просмотров: 142248
просмотров: 121194
просмотров: 112188
просмотров: 56603