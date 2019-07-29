Даниил Квят встал на третье место

Даниил Квят на Гран-при Германии показал результат, который, не исключено, поможет ему добиться повышения в классе и перебраться из Toro Rosso обратно в Red Bull. Российский гонщик в совершенно безумной гонке в Хоккенхайме финишировал третьим, уступив только Максу Ферстаппену и Себастьяну Феттелю.

Гонка на «Хоккенхаймринге» должна была стать праздником для команды Mercedes. Именно на Гран-при Германии пришлось празднование 125-летия присутствия именитого автоконцерна в автоспорте. Именно на него выпал 200-й Гран-при в истории команды. И все шло хорошо. Льюис Хэмилтон, в нынешнем сезоне перекроивший «Формулу-1» в формат «я и все остальные», занял первое место на стартовом поле, прекрасно отработал на старте и начал отрываться от преследователей, вгоняя в уныние всех, кто не собирался на немецком этапе болеть за немецкую команду. И в этот момент никто не мог представить, что чуть позже британец спросит свою команду, как так вышло, что все так плохо? А было действительно плохо. Тут и пятисекундный штраф, на который Хэмилтон нарвался, нарушив правила заезда на пит-стоп. И неготовность команды, механиков которой маневр пятикратного чемпиона мира застал врасплох. В результате они были вынуждены судорожно носиться по боксу, вытаскивая колеса и носовой обтекатель на замену разбитому британцем. И невероятные шесть пит-стопов Хэмилтона (хоть тут он стал первым). Все, что смогли ответить Хэмилтону, довольствовавшемуся 11-м местом, из боксов, так это дежурное «нужно проанализировать случившееся». Но сделать это будет сложно, так как на трассе творилось форменное безумие.

Виной всему, конечно, дождь. Он словно обрел собственную волю и рисовал сценарий гонки, выдавая болельщикам компенсацию за все те этапы, которые теряли интригу после первого же поворота, а чаще еще и до старта. Дождь то усиливался, то ослабевал. Машина безопасности так часто появлялась на трассе, что ее водителя впору включать в итоговый протокол. Все это вынуждало команды играть в лотерею, балансируя между моментами, когда еще рано менять резину и когда уже поздно. Но если большие команды, как тот же Mercedes, Red Bull или Ferrari, полагаясь на мощь своих машин, действовали по старому принципу бразильского футбола — «вы забьете, сколько сможете, а мы — сколько захотим»,— то маленьким приходилось терпеть и ждать. И они были вознаграждены. Особенно приятно, что именно «маленькая» Toro Rosso и ее гонщик Даниил Квят стали главными выгодоприобретателями в немецкой гонке.

Хотя на этот счет могут быть разные точки зрения. Болельщики Макса Ферстаппена и слушать ничего не станут, если кто-то попытается бросить тень на успех лидера Red Bull. Фаны Ferrari наверняка объявят вендетту, если кто-то скажет, что лучшим, пусть и не первым, был не Себастьян Феттель. Немец действительно был великолепен. Ведь он стартовал последним, а финишировал вторым.

Но все же такой рывок Феттелю вряд ли бы удался, если б не провалил гонку тот же Хэмилтон, если бы не вылетели с трассы Шарль Леклер и Валттери Боттас. А Квят — это немного другое дело. Его Toro Rosso не предназначена для великих свершений. Смысл существования этой команды в обкатке решений для старших «быков». А еще в том, чтобы выступать в качестве сейфа, из которого боссы Red Bull могут выдергивать гонщиков в главную команду, когда им это вдруг понадобится. И мест выше конца первой десятки от Toro Rosso никто особо и не ждет. А вот в Германии Квят стал третьим. И не только потому, что в команде угадали с пит-стопами, хотя недооценивать этот факт тоже нельзя. Но объяснение успеха одними только пит-стопами было бы слишком простым. Противоречащим фактам. Например, тому, что Квят, в отличие от многих топовых гонщиков, все-таки дожил до решающей стадии. Или тому, что в моменте он был обладателем быстрейшего круга. Тому, наконец, что в сложном эпизоде, когда в борьбе за второе место на него давил Феттель, он не утратил хладнокровия. А ведь именно неуместная эмоциональность в 2017 году стоила ему места в Red Bull, а затем и в «Формуле-1» (перед уходом из серии он был переведен как раз в Toro Rosso). И сезон-2018 он вынужден был пропустить. Вчера же Квят решил выжать не теоретически возможный, а реально достижимый максимум и не прогадал, выдав лучший результат сезона и добившись третьего подиума в карьере. В 2015 году в Венгрии он был вторым, а в 2016-м в Китае — третьим.

Добавим, что второй номер Red Bull Пьер Гасли, на место которого уже некоторое время по слухам претендует Квят, вообще не финишировал. И это тоже может оказать влияние на решение руководства Red Bull относительно того, кому доверить место за рулем второй машины.

Александр Петров