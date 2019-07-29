Сборная России добавила видов на воду

Сборная России заняла третье место в общем зачете завершившегося вчера в корейском Кванджу чемпионата мира по водным вида спорта. Это повторение результата двухлетней давности. Но все-таки если сравнивать нынешнее выступление российской команды с ее выступлением на предыдущем мировом первенстве, вполне очевиден пусть не радикальный, но прогресс. В первую очередь это касается одного из главных с точки зрения престижа и «медалеемкости» олимпийских видов — плавания.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершился вчера для сборной России небольшой стопкой наград, завоеванных пловцами. Спинисты Евгений Рылов и Климент Колесников на 50-метровке уступили только южноафриканцу Зейну Уодделлу, по бронзе добавили Юлия Ефимова на этой же дистанции брассом и мужская четверка в комбинированной эстафете.

С точки зрения оценки вектора движения сборной России в водных жанрах, его «проецирования» на открывающуюся через год Олимпиаду в Токио итоги корейского первенства можно интерпретировать по-разному. Можно — спокойно. В общем зачете она заняла то же третье место, что на предыдущем чемпионате в Будапеште, пропустив вперед тех же могучих соперников — Китай и США (см. справку). Тем же остался и основной поставщик призов, позволивший российской сборной быть в тройке. Это — синхронное плавание, которое в Кванджу принесло ей три четверти золотых наград, девять из дюжины, и в котором если отечественная команда кому-то и отдает золото, то по-прежнему лишь потому, что от участия в некоторых дисциплинах воздерживается. При этом надо учитывать важный факт. В синхронном плавании «олимпийская проекция» как раз наименее актуальна. В Токио у неуязвимых российских спортсменок больше двух золотых наград взять не выйдет, потому что на Олимпиаде синхронное плавание по-прежнему представлено исключительно состязаниями дуэтов и групп.

Актуальнее всего такая «проекция», естественно, для грандиозного по медалеемкости «обычного» плавания. В нем на чемпионатах мира тоже разыгрываются «лишние» медали — такие, которые не будут стоять на кону в Токио, но их доля относительно невелика.

Так вот, итог турнира пловцов в Корее для сборной России можно считать успешным, наводящим на мысли о перспективах. И тут нельзя акцентировать внимание на российской позиции в медальном зачете плавательных состязаний: она — четвертая, в то время как в 2017 году россияне поделили третью с китайцами. Значимее иные цифры, прежде всего — медальный набор.

Если говорить о золоте, то в Кванджу полностью повторилась будапештская история. Российская команда снова завоевала три высшие награды. И снова ей их принесли брассисты Юлия Ефимова и Антон Чупков, а также спинист Евгений Рылов, когда плыли любимые 200-метровки в программе одного триумфального для России вечера. Но вот набор медалей достоинством пониже в Кванджу был гораздо богаче будпашетского: в 2017 году — три серебряных и четыре бронзовых, в 2019-м — семь серебряных и пять бронзовых. Получилось 15 призовых мест в общей сложности. А это — очень серьезный показатель. Прилично опередили российскую команду, которая не так давно, на стыке прошлого и нынешнего десятилетий, переживала настоящий кризис и каждую награду считала за счастье, разве что американцы. А, скажем, австралийцы, вторые в плавательной классификации,— совсем рядышком. И по набору дисциплин, стилей, в которых российское плавание конкурентоспособно, оно австралийскому, судя по корейскому чемпионату, уже практически не проигрывает.

Но есть нюанс, пожалуй, еще более значимый, чем фиксирование статистического рывка плюс колоссального, такого, что за год вряд ли куда-то может испариться, превосходства над остальными в своих «коронках» Ефимовой, Рылова и Чупкова. Это — фиксирование, скажем так, не использованных в Кванджу российской командой резервов.

Допустим, в плавании на спине она ассоциировалась на чемпионате почти целиком и полностью с Евгением Рыловым. Но, кажется, могла бы ассоциироваться и со стрельнувшим лишь на 50-метровке Климентом Колесниковым, в прошлом сезоне плававшим на уровне мировых рекордов,— если бы не проблемы с рукой, сорвавшие 19-летнему пловцу подготовку к чемпионату мира. А рассуждая о перспективах Рылова, следует знать, что, проиграв на стометровке на втором подряд мировом первенстве Сюю Цзяюю, он затем в финале комбинированной эстафеты свой этап проплыл, побив время мирового рекорда, с таким временем, на которое его китайский конкурент едва ли способен.

А еще надо знать, что в Кванджу в российскую команду был интегрирован очередной отряд пловцов вроде Колесникова — тинейджерского или близкого к такому возраста, и некоторые его представители, совсем недавно никому не известные, показали себя опасными бойцами даже для тех, кто в элите уже далеко не первый сезон. Мартин Малютин, которому 20 исполнилось в начале июля, был третьим на кролевой 200-метровке и помог, будучи финишером, стать второй четверке в эстафете 4Х200 м. Андрей Минаков в 17 был вторым на 100-метровке баттерфляем, а Дарья Васькина в 16 — третьей на 50-метровке у спинисток. Будет удивительно, если до июля следующего года они не добавят.

Алексей Доспехов