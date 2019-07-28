Тренер «Факела» объяснил поражение от «СКА-Хабаровск» недостаточной подготовкой

В гостевом матче пятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) воронежский «Факел» с минимальным счетом уступил команде «СКА-Хабаровска». Гол хозяев на 25-й минуте оказался отчасти курьезным. После навеса с правого фланга в центр штрафной площади гостей, мяч оказался у полузащитника Артемия Малеева. Он пробил не сильно, но попал в лежащего у ворот хавбека Адлана Кацаева, от которого круглый залетел уже в сетку воронежцев.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Факела» Сергей Оборин отметил, что «воронежским болельщикам уже оскомину набивает объяснение», что до сих сказывается ситуация «с комплектованием команды и отсутствием подготовительного периода»: «Мы уступаем не в чем-то глобальном, но в рядовых эпизодах частенько проигрываем. Мяч либо оказывается у соперника, либо мы не можем им распорядиться в тех ситуациях, где это можно было сделать. Все это складывается в общую копилку не в нашу пользу - не приносит нам ни результата, ни удовлетворения. Пока что во всех наших матчах одна и та же ситуация, а времени на подготовку нет и не будет. И трехдневные промежутки между играми, конечно, существенно влияют на то, что ребята не успевают восстановиться после предыдущего матча». «Если бы у нас хотя бы числу к десятому июня была команда, мы могли бы начать какую-то подготовку, ситуация была бы иной. 12-15 июня у нас в команде был всего один игрок. Кто разбирается в футболе, тот поймет, что главная наша задача была успеть укомплектоваться к первенству. Нам нужно работать и работать, других вариантов я не вижу»,- полагает Сергей Оборин.

В следующем туре 3 августа «Факел» примет на своем поле «Мордовию» из Саранска. Пока воронежцы располагаются на 17-м месте в таблице ФНЛ.

Что думает о развитии «Факела» генеральный директор клуба, в материале ’’Ъ-Черноземье’’ «Футбольная инфраструктура является лицом любого клуба».

Андрей Цветков