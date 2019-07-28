«Зенит» победил «Оренбург» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли «Оренбург» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Оренбурге встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Голы забили: Сердар Азмун (1), Артем Дзюба (55, пен.). Отметим, что гол Азмуна, забитый на 11-й секунде матча стал одним из самых быстрых в истории РПЛ. Быстрее забивали только нападающий ярославского «Шинника» Алексей Бычков (9-я секунда) и форвард московского «Спартака» Эммануэль Эменике (10-я).

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу (9 очков после 3 матчей). «Оренбург» занимает 15-е место (0).