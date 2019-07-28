В Гонконге против протестующих применили слезоточивый газ

Гонконгская полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, сообщает South China Morning Post. Изначально власти санкционировали акцию, однако демонстранты вышли за пределы согласованного маршрута. Полиция вынесла предупреждение, но активисты отказались расходиться.

Как отмечается, протестующие идут по улицам, какого-то конкретного пункта назначения у них нет. Полиция проводит задержания.

Напомним, протесты в Гонконге практически не прекращаются с начала июня. Они связаны с тем, что власти попытались принять закон об экстрадиции, который позволят администрации города выдавать материковому Китаю тех, кто обвиняется в совершении различных преступлений. Протестующие опасаются, что он может распространиться не только на фигурантов уголовных дел, но и на китайских диссидентов.

О столкновениях полиции и протестующих — в материале “Ъ” «Полиция Гонконга начала задержания членов триад».