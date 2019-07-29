ЦСКА забил с видеоповтора

Санкт-петербургский «Зенит» вышел в единоличные лидеры Российской премьер-лиги, одержав третью победу подряд и набрав максимальные девять очков. В воскресенье чемпионы страны обыграли «Оренбург» на его поле со счетом 2:0. ЦСКА благодаря единственному голу с пенальти одолел дома «Локомотив» и опередил принципиального соперника в турнирной таблице. А ближе всех к «Зениту» пока располагается «Ростов», нанесший поражение «Арсеналу» в Туле — 3:2.

Центральным событием третьего тура чемпионата России, конечно, было столичное дерби ЦСКА—«Локомотив». Впервые в недавно стартовавшем первенстве друг с другом встретились представители так называемой большой пятерки, которые, по мнению экспертов, являются главными претендентами на медали и, соответственно, прямыми конкурентами, а потому такие матчи имеют повышенный коэффициент сложности. Хотя пока эта самая «большая пятерка» не выкристаллизовалась из общей массы и даже понесла потери в противостоянии с менее статусными командами. Тот же ЦСКА, напомним, уступил «Крыльям Советов», «Краснодар» допустил осечку во встрече с «Ахматом», а «Спартак» и вовсе проиграл дебютанту премьер-лиги «Тамбову», и произошло это как раз в третьем туре.

Кстати, красно-белые неубедительно выглядели и в двух предыдущих матчах с «Сочи» и «Ростовом», в которых взяли четыре очка, но, по сути, как говорят в подобных случаях, откровенно отскочили. Они демонстрируют настолько невразумительный и несимпатичный футбол, что спартаковские болельщики уже призывают к самой радикальной мере воздействия на сложившуюся ситуацию и требуют отставки главного тренера Олега Кононова. После того как счет стал 2:0 в пользу хозяев, с трибун саранской «Мордовия Арены», где «Тамбов» принимал москвичей, неслось «Уходи, пиджак», а «пиджаком» фанаты называют именно Кононова, который несколько лет назад был признан самым стильным тренером премьер-лиги. «Унылое зрелище и позор» — такой вердикт вынесли спартачи своей команде в соцсетях. Между тем ее наставник принес извинения за результат игры в Саранске. «Ответственность за это тяжелое поражение в первую очередь беру на себя,— заявил Олег Кононов на послематчевой пресс-конференции.— Я понимаю болельщиков, которые выражают недовольство, но мы строим новую команду. Несколько человек нас покинули, и мы продолжаем работать над тем, чтобы усилить состав».

Появилась информация со ссылкой на немецкие СМИ, что в ближайшее время в «Спартак» на правах аренды может перейти полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле. Прошлый сезон он также провел в аренде в английском «Фулхеме», и вообще его карьера в последнее время пошла на спад, тем не менее это все-таки большой мастер и чемпион мира в составе сборной Германии. По неофициальным данным, красно-белые предложили Шюррле хорошие условия с зарплатой около €3 млн в год. Кроме того, по сообщениям различных источников, они находятся в переговорном процессе с другими потенциальными новичками. Впрочем, независимо от того, когда и какая поступит подмога, Кононову необходимо будет дать результат уже в следующем туре, в котором «Спартак» ждет принципиальное дерби с «Динамо». Еще одно «унылое зрелище» может поколебать его позиции в клубе.

Тем временем третью победу подряд одержал «Зенит», который пока без блеска, но уверенно расправляется с оппонентами из нижней части турнирной таблицы. «Оренбург» они обыграли 2:0 и забили уже на 11-й секунде, причем с центра поля матч начинал соперник. У южноуральцев в том эпизоде оплошал Рикарду Алвеш — мяч от него достался Артему Дзюбе, а тот ассистировал Сердару Азмуну. Это был самый быстрый гол петербургского клуба в чемпионатах России, рекорд же по скорострельности принадлежит Алексею Бычкову из «Шинника», поразившему ворота «Ротора» в 1999 году на девятой секунде. Добавим, что удвоили преимущество зенитовцы с весьма сомнительного пенальти, который четко реализовал Дзюба.

ЦСКА и «Локомотив», разумеется, не собирались отпускать сине-бело-голубых в отрыв прямо на старте чемпионской гонки. Ничья не устраивала ни тех, ни других, так что положение обязывало команды рисковать и искать счастья в атаке. В дебюте дерби удача вроде бы улыбнулась армейцам, когда защитник железнодорожников Дмитрий Живоглядов, как показалось, подыграл себе рукой в своей штрафной площади. Однако арбитр Владислав Безбородов, обратившись за помощью к системе VAR, рассудил иначе и не назначил 11-метровый удар. В середине первого тайма отличный момент упустил лучший бомбардир прошлого чемпионата Федор Чалов, который еще ни разу не отличился в нынешнем первенстве. Зато затем армеец перспективно упал в чужой штрафной после едва заметного столкновения с Мурило, и на этот раз Безбородов с видеоассистентами усмотрели нарушение правил. В итоге Чалов забил-таки с пенальти. Более того, его гол оказался единственным и победным. «Локомотив» практически не создавал остроты у ворот Игоря Акинфеева — можно отметить разве что пару опасных «стандартов». На атакующем потенциале красно-зеленых негативно сказалось отсутствие из-за микротравмы Антона Миранчука, а усилий его брата Алексея было недостаточно. В концовке они попытались заработать свой пенальти, но VAR проигнорировала падение Федора Смолова.

Александр Ильин