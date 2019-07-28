В московских аэропортах задержаны и отменены более 40 рейсов

В аэропортах Москвы задержан и отменен 41 рейс, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания». К 9:30 во Внуково задержано девять рейсов. В Домодедово задержано 11 рейсов, семь отменено. В Шереметьево не вылетели вовремя 14 самолетов. Аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы в соответствии с расписанием.

Как сообщает Гидрометцентр России, в Москве ожидается небольшой кратковременный дождь, порывы ветра могут достигать 12-17 м/с. Температура воздуха поднимется до +25–27°C.