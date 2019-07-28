Главные анонсы 29 июля—4 августа

29 июля, понедельник

В Москве глава МИД России Сергей Лавров проведет встречу с председателем Генеральной ассамблеи ООН Марией Фернандой Эспиносой.

В Уфе начнутся судебные слушания по существу дела об изнасиловании женщины-дознавателя тремя бывшим полицейскими.

В Москве на арене «Лужники» состоится концерт немецкой рок-группы Rammstein.

30 июля, вторник

В американском Детройте пройдут вторые теледебаты среди демократов, претендующих на выдвижение кандидатами на президентских выборах 2020 года.

В Таиланде начнется двухдневный визит главы МИД России Сергея Лаврова.

В Шанхае (КНР) пройдет раунд торговых переговоров США и Китая.

31 июля, среда

В Москве совет директоров «Аэрофлота» на заседании планирует избрать председателя.

В Минске пройдет очередная встреча контактной группы по Донбассу.

С Байконура (Казахстан) планируется запуск к МКС транспортного грузового корабля «Прогресс МС-12».

В Вашингтоне президент США Дональд Трамп встретится с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой.

1 августа, четверг

В Москве состоятся торжества, посвященные 80-летию ВДНХ.

В Москве состоится внеочередное собрание акционеров компании «Газпром нефть».

В Нур-Султане (Казахстан) пройдут переговоры по урегулированию ситуации в Сирии.

2 августа, пятница

В Москве на Красной площади пройдет праздник Ильин День и 89-я годовщина образования воздушно-десантных войск.

В Полоцке (Белоруссия) пройдут переговоры, по итогам которых ожидается решение об отмене роуминга между Россией и Белоруссией.

3 августа, суббота

В Московской области в парке «Патриот» пройдет церемония открытия Армейских международных игр-2019.

В Москве в музее-заповеднике «Коломенское» пройдет фестиваль «Пикник Афиши», хедлайнером которого станет британская группа The Cure.

4 августа, воскресенье

В Москве на стадионе «ВТБ-Арена» пройдет концерт певицы Дженнифер Лопес.