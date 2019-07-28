В Гонконге полиция применила против митингующих слезоточивый газ

Полицейские в Гонконге стреляли резиновыми пулями и применили слезоточивый газ против митингующих, сообщает AFP. На этот раз протесты вспыхнули после нападения группы людей на протестовавших в воскресенье. Тогда, по мнению общественности, полиция не отреагировала на инцидент должным образом. В больницы попали по меньшей мере 45 человек.

После сегодняшнего протеста травмы получили девять человек, пять из которых находятся в тяжелом состоянии.

Протесты в Гонконге практически не прекращаются с начала июня этого года. Поводом для них стала попытка принятия закона об экстрадиции, который, как считают оппозиционеры, может использоваться для борьбы с диссидентами, бежавшими из материкового Китая в Гонконг.

Об инциденте с нападением банды читайте в публикации “Ъ” «Полиция Гонконга начала задержания членов триад».