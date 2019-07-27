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Протестующие в Москве перекрывали Садовое кольцо у Цветного бульвара

На Садовое кольцо, куда с Цветного бульвара пришли протестующие, приехал ОМОН, Садовое кольцо перекрыли. ОМОН оттесняет протестующих, некоторых задерживают, передает «Новая газета». После приезда ОМОНа протестующие покинули проезжую часть.

Сегодня в столице проходит несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По данным «ОВД-Инфо» на 18:33, задержаны 648 человек. МВД по Москве сообщило о 295 задержанных.

Подробнее читайте в публикации “Ъ”.

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