Протестующие в Москве перекрывали Садовое кольцо у Цветного бульвара

На Садовое кольцо, куда с Цветного бульвара пришли протестующие, приехал ОМОН, Садовое кольцо перекрыли. ОМОН оттесняет протестующих, некоторых задерживают, передает «Новая газета». После приезда ОМОНа протестующие покинули проезжую часть.

На Садовое приехал ОМОН, теснит протестующих, которые перекрывают улицу pic.twitter.com/RmIVEnL6BM — МБХ Медиа (@MBKhMedia) July 27, 2019

Сегодня в столице проходит несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По данным «ОВД-Инфо» на 18:33, задержаны 648 человек. МВД по Москве сообщило о 295 задержанных.

Подробнее читайте в публикации “Ъ”.