Автовладельцы не спешат расставаться с машинами

Продажи подержанных легковых автомобилей в Санкт-Петербурге за первые четыре месяца текущего года продолжают снижаться. Петербург по-прежнему удерживает четвертую строчку рейтинга российских регионов по объемам рынка автомобилей с пробегом. С января по апрель в городе было продано 55,7 тыс. подержанных авто, это на 3,8% меньше по сравнению с прошлым годом. Эксперты отмечают, что отрицательная динамика по продажам б/у авто продолжается с прошлого квартала, поскольку средний срок владения автомобилем в настоящее время увеличился с трех до четырех-пяти лет.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», за первые четыре месяца текущего года рынок подержанных автомобилей в России вырос на 2,8% и достиг значения в 1,6 млн единиц. Санкт-Петербург в январе — апреле вошел в топ-5 регионов по объему рынка автомобилей с пробегом. Первое место заняла Московская область со 103,3 тыс. проданных б/у машин, показав положительную динамику +13,7% по сравнению с прошлым годом. Москва занимает второе место — здесь по итогам первых четырех месяцев было приобретено на 8,4% автомобилей меньше, чем год назад, снизив показатель продаж с 89,8 тыс. в прошлом году до 82,2 в текущем. Третье место по-прежнему удерживает Краснодарский край: 81,7 тыс. реализованных подержанных легковых автомобиля и + 4,2% к показателям прошлого года. Жители Петербурга с января по апрель приобрели 55 720 б/у машин, что на 3,8% меньше, чем год назад. На запрос “Ъ” в пресс-службе агентства «Автостат» заявили, что рыночное снижение показателей продаж подержанных легковых автомобилей в Петербурге началось еще в прошлом квартале, в настоящее время данная динамика продолжается.

Самой популярной маркой среди подержанных легковых автомобилей в Петербурге является Volkswagen, который обогнал занявший по итогам первого квартала первое место Ford. «Решение Ford уйти с рынка РФ, безусловно, должно было отразиться и на рынке б/у автомобилей. Мы видим, что автомобилей данной марки на рынке становится все меньше»,— говорит Михаил Чаплыгин, генеральный директор агентства «Auto-Dealer-СПб».

Автомобилей марки Volkswagen было приобретено 4505 единиц, что на 2% больше, чем годом ранее. Второе место у Lada, продажи которой показали негативную динамику в –9,5% и достигли показателя в 4235 единиц. Третье место — у Ford, 3960 машин, что на 6% меньше, чем год назад. Также в топ-5 вошла Kia — 3415 проданных б/у автомобиля и +2,1% к тому же периоду прошлого года. Замыкают пятерку автомобили марки Mercedes — 2985 машин и –1,6% год к году.

По показателям первого месяца второго квартала Петербург также входит в первую пятерку, уступая тем же регионам по объему продаж. В апреле в городе было продано 17 240 б/у машин, что на 0,1% меньше, чем год назад.

«Снижение продаж подержанных автомобилей — это тенденция, начавшаяся еще несколько месяцев назад. Срок владения автомобилем увеличился до 4–5 лет. На рынок сейчас стали выходить машины, приобретенные в то время, когда объемы продаж упали после кризиса 2014 года. Следовательно, на рынке становится меньше предложения»,— говорит Михаил Чаплыгин.

Мария Кузнецова