Мундеп Илья Азар задержан на акции протеста в Москве

Журналист «Новой газеты» и муниципальный депутат Илья Азар задержан на акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы в центре Москвы, сообщает в Twitter корреспондент «Медиазоны» Дмитрий Швец.

В «Новой газете» сообщили, что господин Азар присутствовал на митинге не как журналист этого издания.

По данным «ОВД-Инфо» на 17:45, задержаны 599 человек. МВД по Москве в 15:20 сообщило о 295 задержанных. Ведомство уточнило, что в акции участвуют 3,5 тыс. человек. Как передает корреспондент “Ъ“, полиция применяет дубинки.

27 июля в столице проходит несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых отказался зарегистрировать Мосгоризбирком.

Подробнее читайте в публикации “Ъ”.