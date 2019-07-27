В студии «Навальный Live» проходит обыск

Задержанные полицией сотрудники канала «Навальный Live» сообщили, что в студии проходит обыск.

?? Задержанные полицией сотрудники нашего канала сообщают, что в студии «Навальный LIVE» начинается обыск. pic.twitter.com/GsjgrnpJMR — Навальный LIVE (@navalnylive) 27 июля 2019 г.

После того, как сотрудники полиции пришли в студию канала, который вел трансляцию с акции протеста в центре Москвы, она была приостановлена. Но вскоре возобновилась, передает «Медуза».

В столице проходит несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых отказался зарегистрировать Мосгоризбирком. По данным «ОВД-Инфо» на 17:14, задержан 561 человек. МВД по Москве сообщило о 295 задержанных.

Подробнее читайте в публикации “Ъ”.