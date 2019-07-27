Джон Болтон анонсировал новые ограничения против Кубы

США продолжат вести политику ограничений против Кубы в связи с серьезными нарушениями Гаваной прав человека. «Мы будем продолжать ограничивать кубинский режим в притоке долларов в ответ на его игнорирование прав человека, подавление голоса оппозиции и усилия по дестабилизации Венесуэлы»,— написал советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в Twitter. Он подчеркнул, что Вашингтон поддерживает кубинцев, «борющихся за свободу».

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Накануне США ввели новые санкции против Кубы, которые должны существенно усложнить сотрудничество острова со странами Юга. Кроме того, были приняты визовые санкции в отношении ряда должностных лиц в Гаване в связи с существующей практикой командировок сотрудников системы здравоохранения за рубеж. В Вашингтоне считают, что медиков «фактически принуждают к труду в других странах». В Гаване эти обвинения отрицают.

О том, как изменилась Куба после ухода Рауля Кастро и Барака Обамы, читайте в публикации “Ъ”.