Пловец Минаков взял серебро на чемпионате мира в Кванджу

Российский пловец Андрей Минаков стал вторым на дистанции 100 м баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. 17-летний Минаков проплыл дистанцию за 50,83 секунды.

Золото с мировым рекордом завоевал американец Калеб Дрессел (49,66), бронза досталась южноафриканцу Чэду Ле Кло (51,16).

В активе у сборной России 12 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовые медали. В медальном зачете российские пловцы занимают второе место. На первом месте — Китай (16–10–3), на третьем — США (7–9–10).

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.