ЦАР отозвала признание независимости Косова

Центральноафриканская Республика (ЦАР) не признает независимость самопровозглашенного Косова, заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич. «Сообщаю, что Центральноафриканская Республика стала четырнадцатой страной, которая уточнила свою позицию и не признает независимость Косова»,— сказал он в эфире РТС.

Господин Дачич объяснил, что ЦАР отказалась принять документы о признании Косова, поскольку «не может занимать позицию, противоречащую международному праву».

Ранее признание независимости Косово отозвали Палау, Мадагаскар, Соломоновы острова, Коморские острова, Содружество Доминики, Суринам, Либерия, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Бурунди, Папуа-Новая Гвинея, Лесото и Гренада.

В 1989 году президент Сербии Слободан Милошевич провел конституционную реформу, лишившую Косово элементов государственности. В ответ в 1991 году косовские албанцы провозгласили Республику Косово. Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств не признают самопровозглашенную республику.

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