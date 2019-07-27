Глава Дирекции по сохранению культурного наследия Ленобласти отправлен под домашний арест

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении руководителя Дирекции по сохранению объектов культурного наследия Ленинградской области Алексея Бирюкова. Чиновника обвиняют по ч.5 ст.33-ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество и пособничество в мошенничестве), сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

По версии следствия, в период с 2015 по 2017 год Бирюков, являясь на тот момент заместителем директора по стратегическому развитию ФГКУ «СЗД», совместно с ИП «Кудряшовым В.А.», генеральным директором АО «Ремстройфасад» Булыгиным Н.А. и иными неустановленными лицами содействовал хищению денежных средств в размере не менее 25,6 млн рублей, выделенных ФКУ Министерством культуры РФ в целях производства работ по капитальному ремонту и реставрации объекта культурного наследия регионального значения — здания Главного кригс-комиссариата «Интендантские склады».

Бирюков вину признал, против домашнего ареста не возражал. Под домашним арестом он пробудет как минимум до 10 сентября 2019 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что глава Дирекции по сохранению культурного наследия Ленобласти был задержан 25 июля.