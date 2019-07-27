Обозреватель ИД “Ъ” Дарья Цивина рассказывает, на какие блюда стоит обратить внимание в заведении шеф-повара Павла Заварзина.

Новый ресторан Chekhoff в одноименном отеле сети Hilton возглавил шеф-повар Павел Заварзин, и именно поэтому я обращаю на него ваше внимание. После нескольких лет молчания этот талантливый яркий шеф вдруг попробовал себя совершенно в новом формате — ведь все мы понимаем, что у ресторана в отеле есть ряд родовых особенностей.

Как и следовало ожидать, у Заварзина получилось: меню Chekhoff оказалось ярким, динамичным, современным и одинаково интересным как для иностранцев, интересующихся русской кухней, так и для наших соотечественников, интересующихся кухней авторской. И что менее всего ожидаемо — цены на блюда в пятизвездочном отеле оказались абсолютно комфортными по московским меркам — около 1500-2000 руб. за ужин.

Итак, что же надо пробовать в новом ресторане? Обязательно оливье с крабом, говяжьим языком, свежим огурцом, эдамаме и кремом из зеленого горошка и мяты, дающим ощущение свежести и новизны. Далее всячески рекомендую шестичасовую утиную ножку с великолепной пряной сливой, томленой в порто, и жареными овощами al dente, среди которых особенно запоминаются жареные стебли цицмати и морковь с тмином, приготовленная в сувиде. И, наконец, шедевральные десерты — «Анна Павлова» в виде цилиндра с солодово-ржаным мороженым и медовик с соленой карамелью. Такого восхитительного вкусового баланса сладкого и соленого я давно ни у кого не встречала.