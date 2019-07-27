Компанию, сорвавшую сроки реконструкции гимназии в Пушкине, внесут в реестр недобросовестных поставщиков

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подверг жесткой критике деятельность ООО «Капитал стройиндустрия», являющегося генподрядчиком по реконструкции гимназии №406 в Пушкине и сорвавшего сроки ввода объекта в эксплуатацию. Компания будет включена в реестр недобросовестных поставщиков и больше не сможет работать с госзаказом. Также, по мнению господина Беглова, ей в принципе нет места на рынке Петербурга. Об этом сообщили в администрации губернатора.

“Ъ-СПб” писал, что после очередной инспекции объектов компании с ней было решено расторгнуть контракт на реконструкцию гимназии №406 в Пушкинском районе Петербурга. ООО «Капитал стройиндустрия» не выполнило работы в установленный ранее срок — до середины декабря 2018 года. Более того, по состоянию на сегодняшний день готовность обоих корпусов реконструируемого учебного заведения не превышает 65%.